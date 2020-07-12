Сім областей не готові до послаблення карантину - МОЗ

Станом на 12 липня сім регіонів України не відповідають усім необхідним критеріям для послаблення протиепідемічних заходів.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.

Так, поки не готові до послаблення карантину Вінницька, Волинська, Донецька, Закарпатська, Рівненська, Тернопільська та Чернігівська області.

Дані щодо визначених критеріїв з АР Крим та Севастополя відсутні.

Як зазначають в МОЗ, регіоном із значним поширенням COVID-19 вважається регіон, у якому наявна одна з таких ознак:

- завантаженість ліжок у закладах охорони здоров’я, визначених для госпіталізації пацієнтів з підтвердженим випадком COVID-19, становить більш як 50%;

- середня кількість тестувань методом полімеразної ланцюгової реакції та імуноферментного аналізу становить менше ніж 24 на 100 000 населення протягом останніх семи днів;

- коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19 становить більш як 11%;

- показник динаміки зростання випадків інфікування COVID-19 становить більш як 10%.

Посилення протиепідемічних заходів застосовується та припиняється на території регіону або окремих адміністративно-територіальних одиниць на підставі рішення регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, яке приймається за поданням головного державного санітарного лікаря регіону, з урахуванням оцінки епідемічної ситуації та наявності у регіоні ознак для посилення протиепідемічних заходів відповідно до відомостей, опублікованих на офіційному сайті Міністерства охорони здоров’я.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 12 липня лабораторно підтвердили 53 521 випадок COVID-19, із них за добу – 678.