Сім областей не готові до послаблення карантину - МОЗ
Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.
Так, поки не готові до послаблення карантину Вінницька, Волинська, Донецька, Закарпатська, Рівненська, Тернопільська та Чернігівська області.
Дані щодо визначених критеріїв з АР Крим та Севастополя відсутні.
Як зазначають в МОЗ, регіоном із значним поширенням COVID-19 вважається регіон, у якому наявна одна з таких ознак:
- завантаженість ліжок у закладах охорони здоров’я, визначених для госпіталізації пацієнтів з підтвердженим випадком COVID-19, становить більш як 50%;
- середня кількість тестувань методом полімеразної ланцюгової реакції та імуноферментного аналізу становить менше ніж 24 на 100 000 населення протягом останніх семи днів;
- коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19 становить більш як 11%;
- показник динаміки зростання випадків інфікування COVID-19 становить більш як 10%.
Посилення протиепідемічних заходів застосовується та припиняється на території регіону або окремих адміністративно-територіальних одиниць на підставі рішення регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, яке приймається за поданням головного державного санітарного лікаря регіону, з урахуванням оцінки епідемічної ситуації та наявності у регіоні ознак для посилення протиепідемічних заходів відповідно до відомостей, опублікованих на офіційному сайті Міністерства охорони здоров’я.
Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 12 липня лабораторно підтвердили 53 521 випадок COVID-19, із них за добу – 678.