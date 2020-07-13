У Києві за добу зафіксували 56 нових випадків коронавірусу

У Києві за добу зафіксовано 56 нових випадків коронавірусу, а загальна їх кількість сягнула 6 238-ми.

Про це на брифінгу заявив Київський міський голова Віталій Кличко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Зараз кількість мешканців Києва, у яких за минулу добу підтвердили коронавірус, збільшилась ще на 56 людей. Серед них - 4 медики. На сьогодні в столиці вже 6 238 підтверджених випадків коронавірусу", - сказав Кличко.

За його словами, серед тих, хто захворів, - 21 жінка віком від 21 до 75 рокiв, 12-річна дівчинка, а також 31 чоловік віком від 19 до 80 рокiв і троє хлопчиків, яким від 4 до 17 років.

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Міський голова зазначив, що госпіталізовано 9 пацієнтів, решта – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Водночас, додав Кличко, за минулу добу одужала 51 людина. А всього коронавірус подолали 2 109 мешканців Києва.

«Найбільше випадків захворювання виявили в Святошинському районі – 13, у Шевченківському – 11 та в Дніпровському районі – 7 випадків», - сказав Кличко.

Як повідомлялося, в Україні станом на 13 липня лабораторно підтвердили 54 133 випадки COVID-19, з них за добу 612.