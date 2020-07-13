На Житомирщині коронавірусом заразилися 236 медиків і 95 дітей

На Житомирщині від початку пандемії коронавірус підтвердили у 236 медичних працівників і 95 дітей.

Про це на брифінгу поінформував прессекретар голови Житомирської ОДА Юрій Мельник, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"За весь час спостережень в області на COVID-19 захворіло 236 медичних працівників та 95 дітей", - розповів Мельник.

Він додав, що наразі на амбулаторному лікуванні та самоізоляції перебуває 312 хворих, а 65 – у медичних закладах.

Найбільше випадків інфікування зафіксовано в обласному центрі (517), Житомирському (199) та Коростенському (149) районах.

Загалом на Житомирщині підтверджено 1542 випадки COVID-19, 1131 пацієнт одужав, а 34 померли.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 13 липня в Україні лабораторно підтверджені 54 133 випадки COVID-19, за добу – 612 нових. Зареєстровано 1 398 летальних випадків, 26 503 людей одужало.