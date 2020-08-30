Виключно дистанційне навчання буде лише у “червоних” зонах - МОЗ

Виключно дистанційне навчання буде лише у “червоних” зонах - МОЗ

Укрінформ
Перехід на виключно дистанційну форму навчання буде здійснюватися в разі потрапляння населеного пункту, де знаходиться навчальний заклад, до зони червоного рівня епідемічної небезпеки.

Про це сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов на брифінгу в неділю, 30 серпня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Якщо школа з точки зору свого освітнього процесу вважає, що можна, не перебуваючи в “червоному” рівні, наприклад, знаходячись в тому ж "помаранчевому" рівні, зробити такий процес навчання змішаної форми — дистанційна і безпосередньо стаціонар у школі, це вже питання, яке вирішується на рівні школи. Але перехід на виключно дистанційне навчання, тобто коли припиняється процес навчання безпосередньо в школі, це виключно, коли є червоний рівень епідеміологічної небезпеки в районі або в місті”, - сказав Степанов, відповідаючи на запитання, за яких умов потрібно буде зі звичайної форми навчання у закладах освіти перейти на змішану.

Він нагадав, що МОЗ надало чіткі рекомендації щодо зон за рівнем епідемічної небезпеки.

“Ми чітко дали рекомендації щодо зон, в якому рівні небезпеки припиняється навчання в школі й переходять на дистанційну форму навчання, - це виключно червона зона”, - наголосив міністр.

Він також закликав освітян за можливості проводити уроки на відкритому повітрі.

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“Коли ми говоримо про заняття на відкритому повітрі, ми говоримо, що по можливості максимально проводити заняття на відкритому повітрі. Ми ж розуміємо, що є заняття, які просто неможливо, згідно з планів навчання, проводити на відкритому повітрі. Це стосується всіх без виключення класів - і початкової школи, і старшої школи. Тому залежно від ваших навчальних планів , якщо є така можливість, будь ласка, намагайтеся проводити заняття на відкритому повітрі”, - додав Степанов.

Як повідомлялося, в Україні з понеділка, 31 серпня, почне діяти нове епідемічне зонування.

До червоної зони будуть віднесені міста Івано-Франківськ, Калуш та Коломия, Городенківський, Косівський та Тисменицький райони Івано-Франківської області; міста Біляївка та Ізмаїл Одеської області; міста Дубно та Острог, Костопільський та Радивилівський райони Рівненської області; міста Бережани та Чортків, Бережанський район Тернопільської області; місто Чернівці, Вижницький, Глибоцький, Заставнівський, Кіцманський та Новоселицький райони Чернівецької області.

В Україні за минулу добу зареєстровано 2 096 випадків зараження коронавірусом, загальна їх кількість сягнула 119 074.

Фото: Суспільне

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