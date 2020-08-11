У виховательки дитсадочка на Буковині підтвердили COVID-19

Про це кореспонденту Укрінформу розповіла в.о. директора Департаменту освіти і науки Чернівецької ОДА Оксана Гринюк.

"Заклад дошкільної освіти "Сонечко" ще не був відкритий. Днями в однієї виховательки цього садочку підтвердився коронавірус. Всі заходи вжиті. Усі, хто перебував з нею у контакті, пішли на самоізоляцію і проходять тестування на COVID-19. Поки що невідомо, коли зможуть відкрити цей садочок. Але найближчі два тижні точно відкривати його не будуть", - сказала посадовиця.

За словами начальниці відділу освіти, молоді та спорту Хотинської ОТГ Альони Колесникової, після цього випадку відкривати садочки у населених пунктах громади поки не поспішають.

"Це перший випадок у нашому садочку. Ми планували відкривати дошкільні навчальні заклади найближчим часом через зменшення кількості хворих у регіоні. Але після цього випадку ми вирішили не ризикувати і садочки поки відкривати не будуть", - сказала Колесникова.

За її словами, у садочку проводили ремонтні роботи, тривала підготовка до відкриття закладу. Але наразі усі роботи припинили, а працівники садочку, які могли контактувати з хворою вихователькою, перебувають на самоізоляції та очікують на результати ПЛР-досліджень.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 11 серпня лабораторно підтвердили 83 115 випадків COVID-19, із них за добу – 1 158.

У Чернівецькій області зафіксували 6867 випадків інфікування COVID-19. Із них 5266 пацієнтів одужали, а 231 людина померла.