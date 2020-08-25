Коронавірус у Києві: за добу ще 130 випадків, два - смертельні

На сьогодні в столиці вже 12 153 підтверджених випадки COVID-19, за добу зафіксовано 130 нових.

Як передає Укрінформ, про це повідомив Київський міський голова Віталій Кличко у Фейсбуці.

"В 130 мешканців Києва виявили коронавірус минулої доби. Дві людини померли. Всього коронавірус забрав життя 172 киян", - зазначив Кличко.

Зокрема, захворіли: 72 жінки віком від 19 до 75 років, 50 чоловіків віком від 18 до 81 рокiв та 2 дівчинки 6 та 14 років та 6 хлопчиків від 8 до 17 років.

До лікарень столиці госпіталізували 23 пацієнта. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужали за добу 27 хворих. Загалом коронавірус подолали 3853 киян.

Кличко повідомив, що найбільше випадків захворювання виявили в Оболонському районі — 24, в Деснянському та Дніпровському районах — по 20. У Дарницькому та Святошинському — по 15 випадків.

"Не будьте легковажними! Дотримуйтеся елементарних правил. Бережіть себе!", - зауважив він.

Як повідомлялося, в Україні станом на 25 серпня лабораторно підтверджено 108 415 випадків COVID-19, з них за добу – 1 658.

Фото: сайт Кличка