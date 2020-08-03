Санаторії Міноборони з серпня поновили роботу

Санаторно-курортні заклади, що перебувають на балансі Міноборони, поновили свою роботу з 1 серпня, однак лише із 50% завантаженням ліжкового фонду у зв’язку з протиепідемічними заходами.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на інформацію пресслужби командування Медичних сил ЗСУ.

«Санаторно-курортні заклади в системі Міністерства оборони України з 1 серпня поновили свою роботу з надання послуг санаторно-курортного та реабілітаційного лікування і вже приймають перших відпочивальників», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, першочергово путівки отримують військовослужбовці, що нещодавно повернулися з району проведення операції Об’єднаних сил та учасники бойових дій. Також зможуть оздоровитися ветерани військової служби, члени їхніх сімей, ветерани війни та інші пільгові категорії громадян, яким законодавчо надано право на лікування у санаторно-курортних закладах

За словами начальника відділу медичної реабілітації та санаторно-курортного лікування лікувально-реабілітаційного управління Командування Медичних сил ЗСУ Людмили Панченко, цьогорічні обмежувальні заходи, пов’язані з карантином, тимчасово призупинили профільну роботу відомчих лікувальних закладів. Частина їх використовувалася для проведення обсерваційних заходів, але персонал займався розвитком спроможностей лікувальної бази та ремонтно-відновлювальними роботами.

Наразі з метою дотримання протиепідемічних заходів, прийом відпочивальників здійснюватиметься з 50% завантаженням наявного ліжкового фонду, а лікувальні заходи та харчування також будуть організовані з урахування відповідних рекомендацій санслужб.

Читайте також: Київ відновить роботу шести дитячих санаторіїв

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 3 серпня в Збройних силах України виявлено 217 хворих на COVID-19. За останню добу виявлено один новий випадок.