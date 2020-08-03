В українській армії - 217 хворих на COVID-19

Станом на ранок 3 серпня в Збройних Силах України обліковується 217 хворих на гостру респіраторну хворобу COVID-19.

За останню добу виявлено один новий випадок. Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужби командування Медичних сил ЗСУ.

«Станом на 10.00 03 серпня в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє 217 осіб. Всього за час пандемії одужало – 628 осіб, летальних випадків – 5. На ізоляції (в тому числі самоізоляція) перебуває 553 особи. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби – 143 особи. За минулу добу зареєстровано 1 новий випадок захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19», - повідомляє пресслужба.

Як зазначається, на Київщині хворий військовослужбовець під наглядом медичної служби перебуває на лікуванні в домашніх умовах.

Як повідомляв Укрінформ, загалом в Україні станом на 3 серпня лабораторно підтвердили 73 158 випадків COVID-19, із них за добу – 990.