Київ відновить роботу шести дитячих санаторіїв
Про це заявив мер Києва Віталій Кличко, повідомляє пресслужба КМДА.
«Із 21 липня ми відновлюємо роботу шести муніципальних санаторних закладів для дітей. І з 27 липня столичні дітлахи, які цього потребують, зможуть розпочати реабілітацію та лікування. Цей тиждень потрібний санаторіям для оформлення путівок дітям», – заявив Кличко.
Він зазначив, що санаторії працюватимуть із дотриманням санітарних правил та регламентів і будуть заповненими на 50%.
За словами Кличка, була перевірена готовність до відновлення роботи після карантину дитячого санаторію «Орлятко» у Ворзелі, який має гастроентерологічний та ортопедичний профіль.
Заклад частково відремонтували, утеплили, закуплено спортивний інвентар, медичне обладнання та меблі.
Цього року планується відкрити ще два відділення для реабілітації дітей з кардіоревматологічними захворюваннями – у санаторії «Лісова поляна» та ендокринологічними захворюваннями – у санаторії «Ялинка».
Як раніше повідомив міністр охорони здоров’я України Максим Степанов, дитячі оздоровчі табори у зв'язку із ситуацією з коронавірусом в Україні точно не відкриють до 31 липня.