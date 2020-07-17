У Львові відкрили дитсадки

У Львові відсьогодні запрацювали усі дитячі садочки. Але до них прийшло лише 1100 дітей - близько 5% від загальної кількості.

Про це поінформувала начальник міського управління освіти Зоряна Довганик, повідомляє пресслужба Львівської міськради.

«Відсьогодні почали роботу усі заклади дошкільної освіти Львова. Сьогодні на заняттях були присутні 1100 дітей. Це приблизно 5% від загальної кількості", - зазначила Довганик.

Очікують, що з понеділка ситуація зміниться, і до садочків піде більше дітей. Керівники закладів дошкільної освіти вже провели опитування і мають інформацію, що приблизно 30−40% малюків буде присутніми у садках у понеділок. Впродовж тижня кількість дітей може ще зрости.

За словами Довганик, заклади дошкільної освіти забезпечені всіх необхідним: засобами індивідуального захисту, дезінфекторами, безконтактними термометрами.

Напередодні відкриття дитсадки двічі обстежили на готовність до прийому дітей. Зокрема, із групових приміщень забрали всі м’які іграшки, високоворсні килими, розставили меблі так, щоб була якнайбільша дистанція, провели спеціальне навчання для всіх працівників.

Впродовж тижня у місті відстежуватимуть, як система запрацює на практиці: чи виконуються усі правила, які ще засоби захисту необхідно докупити.

Як повідомляв Укрінформ, на Львівщині обласна комісія з питань ТЕБ та НС дозволила з 14 липня відкрити дитячі садочки, хостели, санаторії та бази відпочинку, а також розважальні заклади, ресторани, кафе, бари, заклади культури, окрім кінотеатрів та театрів.

За минулу добу у Львівській області підтверджено методом ПЛР коронавірус у 132 осіб, з початку епідемії - у 7754. Померло 203 особи. Одужали від коронавірусної інфекції 1305 осіб.

Станом на 17 липня в Україні кількість випадків COVID-19 становить 57 264, за минулу добу виявлено 809 інфікованих. Одужали 29 769 пацієнтів, продовжують хворіти 26 039 осіб, померли - 1 456.