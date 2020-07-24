У Новограді-Волинському нічним клубам і ресторанам дозволили працювати вночі

У Новограді-Волинському на Житомирщині розважальним закладам і закладам харчування дозволили працювати після 23.00.

Про це інформує Новоград-Волинська міська рада у Facebook.

«Більшістю голосів членів міської комісії з питань ТЕБ та НС від 24.07.2020 надано дозвіл на роботу після 23.00 та до 03.00 години розважальних закладів (нічних клубів), а також суб’єктів господарської діяльності з надання послуг громадського харчування з організацією дозвілля або без нього (ресторанів, кафе, барів, закусочних, їдалень, кафетеріїв, буфетів тощо), за умови проведення профілактичних і протиепідемічних заходів та комплексних заходів, спрямованих на ліквідацію епідемії інфекційної хвороби та її наслідків, дотримання усіх вимог щодо профілактики поширення коронавірусної хвороби», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в місті зареєстровано 32 лабораторно підтверджені випадки COVID-19. За рівнем епідемічної небезпеки поширення коронавірусу місто перебуває в «зеленій зоні».

Загалом на Житомирщині підтверджено 1670 випадків COVID-19, 1329 людей одужали, 35 померли.

Як повідомляв Укрінформ, глава МОЗ Максим Степанов 16 липня заявляв, що в Україні діє заборона на роботу закладів харчування та нічних клубів після 23:00, і «це відповідне рішення уряду поширюється на територію всієї країни».

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22 липня Кабінет міністрів продовжив адаптивний карантин до 31 серпня і передбачив, що залежно від епідемічної ситуації в регіоні або окремих адміністративно-територіальних одиницях-районах встановлюється «зелений», «жовтий», «помаранчевий» або «червоний» рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19.

Станом на 24 липня в Україні лабораторно підтверджені 62 823 випадки COVID-19, за добу – 972 нових. Одужали загалом 34 886 людей, а 1571 – померли.