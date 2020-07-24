У Києві за тиждень склали 101 протокол за порушення карантину в кафе та на ринках

Про це на брифінгу 24 липня поінформував Київський міський голова Віталій Кличко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“За минулий тиждень представники Держпродспоживслужби, муніципальної охорони спільно з поліцією перевірили понад 460 ресторанів, кафе, магазинів та ринків. Склали 101 протокол про порушення. Це менше, ніж за тиждень до цього. Тобто, більшість закладів намагаються все ж таки дотримуватися правил, і це відповідальне ставлення до безпеки клієнтів”, - сказав Кличко.

Він додав, що ті заклади, які нехтують правилами роботи в період дії обмежувальних закладів, поліція закриває.

Як повідомляв Укрінформ, за минулу добу COVID-19 підтверджено ще у 118 киян. Загалом на коронавірусну хворобу захворіло 7 396 жителів столиці.