Поліція Київщини "накрила" вечірку на баржі за порушення карантину

Поліція Київщини упродовж тижня за порушення карантину припинила діяльність 14 нічних закладів.

Про це інформує відділ комунікації поліції в Київській області.

“За тиждень на території обслуговування поліція Київщини виявила 14 порушень вимог адаптивного карантину, за одним з фактів відкрито кілька кримінальних проваджень”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що розважальний захід на річковій баржі, де людям надавались послуги із відпочинку на воді, відбувся з порушеннями публічного порядку та карантинних заходів.

“Переобладнану баржу з відпочивальниками в ніч з 18 на 19 липня виявили працівники Вишгородського відділу поліції на території місцевої водойми. Для розважальних заходів на баржі була встановлена апаратура, ілюмінація, меблі та облаштована кухня. Всього на борту нараховувалось близько 300 осіб та обслуговуючий персонал”, - уточнюється у повідомленні.

У поліції підкреслили, що організатори своєю протиправною діяльністю порушили умови адаптивного карантину. Поліцейські оглянули судно та вилучили речові докази.

За цим фактом поліція відкрила 6 кримінальних проваджень, а саме за ст. 293 (Групове порушення громадського порядку), ч. 2 ст. 276 (Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту), ст. 325 (Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням), ст. 356 (Самоправство), ст. 364-1 (Зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми), ч. 2 ст. 15 ст. 417 (Замах на порушення правил кораблеводіння) ККУ.

Поліція наразі встановлює коло осіб, причетних до організації діяльності нічного закладу на воді, що порушили правила адаптивного карантину та інші вимоги чинного законодавства.

Зазначається, що ще 13 порушень карантинних заходів поліцейські виявили у Києво-Святошинському, Броварському, Обухівському районах, у містах – Васильків, Вишгород, Українка, Біла Церква та селищі Бородянка.

За всіма фактами порушень вимог адаптивного карантину правоохоронці склали відносно власників та адміністраторів протоколи за ст. 44-3 (Порушення правил щодо карантину людей) КУпАП. Їм загрожує штраф від 34 тис. до 170 тис. гривень.

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З початку карантинних заходів працівники поліції склали 841 адмінпротокол за ст.44-3 КУПАП.

Профілактичні заходи тривають.

Фото: поліція