У Києві за порушення карантину закрили сім розважальних закладів

У столиці загалом закрили сім розважальних закладів через недотримання ними регламентів роботи під час карантину.

Про це на брифінгу заявив Київський міський голова Віталій Кличко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"У Києві продовжують працювати групи контролю за дотриманням закладами міста регламентів роботи. За півтора тижні представники Держпродспоживслужби і муніципальної охорони, спільно з поліцією, перевірили більше півтори тисячі ресторанів і кафе, магазинів та ринків столиці. Склали 566 протоколи про порушення», - сказав Кличко.

За його словами, у столиці закрили загалом 7 розважальних закладів.

Як повідомлялося, в Україні діє заборона на роботу закладів харчування та нічних клубів після 23:00.

Станом на 17 липня в Україні лабораторно підтверджені 57 264 випадки COVID-19, за добу — 809 нових.