Миколаївщина може потрапити у "червону" зону - ОДА

Миколаївщина ризикує потрапити в "червону" зону по захворюванню на COVID-19, якщо кількість хворих і надалі збільшуватиметься.

Про це під час онлайн-брифінгу 3 серпня сказав заступник голови Миколаївської ОДА Олександр Трайтлі, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Згідно з розподілом країни на зони по динаміці зростання хворих на COVID-19, наразі Миколаївська область знаходиться в "зеленій" зоні, що дозволяє практично без обмежень працювати усім установам і транспорту. Однак за останній тиждень ситуація ускладнилася. У нас досить високі темпи приросту захворюваності, різкий спалах зафіксований в Миколаєві. Якщо так піде і далі, то наш регіон ризикує опинитися в "помаранчевій" або в "червоній" зоні. Тоді потрібно буде запроваджувати нові обмеження, закривати заклади і таке інше", - сказав Трайтлі.

За його словами, наразі в обласному Центрі лікування інфекційних хвороб знаходяться 48 пацієнтів, хворих на COVID-19. "Це найбільша кількість за останній час. Досі там було не більше 15-20 пацієнтів. Майже на 40% завантажені ліжка і це викликає тривогу", - зазначив заступник голови ОДА.

Він також закликав дотримуватися карантинних заходів, таких як носіння маски і дотримання соціальної дистанції, які жителі області почали ігнорувати.

За даними Миколаївського обласного штабу з ліквідації наслідків НС, наразі зареєстровано 647 підтверджених випадків на COVID-19. Найбільше у містах Миколаєві - 182, Южноукраїнську - 147 та Доманівському районі – по 78 випадків. Померли 14 людей.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 3 серпня в Україні лабораторно підтвердили 73 158 випадків COVID-19, із них за добу – 990.