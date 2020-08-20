Навчання на карантині: п’ять правил для школи

У Держпродспоживслужбі міста Києві назвали п'ять основних правил, яких повинні дотримуватися батьки перед тим, як відправити дитину у школу.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це під час Серпневої педагогічної онлайн-конференції розповів начальник Головного управління Держпродспоживслужби в м. Києві, кандидат медичних наук, заслужений лікар України Олег Рубан.

"Що необхідно дотримуватися дітям, коли вони йдуть до школи. П'ять основних правил для батьків. Перше правило - це вимір температури. Друге правило - це обов'язково визначити, чи є клінічні ознаки захворювання або ні, про які можна говорити про COVID. Третє - обов'язково збирати дітей з атрибутами, які сьогодні необхідні для дотримання респіраторної гігієни: це маска або респіратор, антисептик, серветки, які необхідні для дезінфекції обличчя та рук", - сказав Рубан.

Також він зазначив, що необхідно забезпечити дітей харчуваням.

"Четверте правило - це, на жаль, через харчування, яке сьогодні можна не отримувати в повному обсязі через пандемію в закладах, обов'язково споряджувати дітей сніданками або іншим харчуванням. П'яте - спостерігати за станом здоров'ям дітей, а також близьких людей в родині", - зауважив він.

Також він підкреслив, що у школах проводиться контроль стану здоров'я дітей.

"Перед початком навчання обов'язково всі діти оглядаються спеціальним персоналом і вимірюється температура, а також визначають тих дітей, у яких є ознаки захворювання. Далі при визначенні таких дітей з ознаками захворювання або обов'язково ізолюють їх у спеціальну кімнату або приміщення для проведення подальшого медичного спостереження. Обов'язково інформується Департамент освіти", - розповів він.

Крім цього, він зауважив, що всьому персоналу необхідно щодня проводити термометрію та огляд на виявлення будь-яких змін ознак здоров'я, і при виявленні ознак ізолювати таку особу та проводити медичне спостереження.

Як повідомлялося, новий навчальний рік у школах Києва розпочнеться з 1 вересня, але в нових умовах та з дотриманням усіх правил.

В Україні протягом останньої доби коронавірусну хворобу виявлено у 2134 осіб. За весь час пандемії в Україні захворіло 98 537 людей.

У Києві за добу коронавірус виявили ще у 227 людей, померли троє інфікованих.

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