Україна спроможна робити 130 тисяч тестів на COVID-19 за тиждень - Ляшко

Україна спроможна робити 130 тисяч тестів на COVID-19 за тиждень - Ляшко

Укрінформ
Потужності українських лабораторій дають змогу проводити за тиждень 130 тисяч тестів на коронавірус.

Як передає Укрінформ, про це сказав заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко в ефірі Суспільного мовлення "UA: Перший".

"У лабораторіях сьогодні наші спроможності - це 130 тисяч тестів на тиждень. Надалі ми додатково постачаємо автоматичні станції для виділення РНК-вірусу, а також ампліфікатори, і ця потужність зросте", - сказав Ляшко.

Він зазначив, що паралельно зростають і потужності приватних лабораторій. За словами заступника глави МОЗ, додатково для лікарень, які надають допомогу хворим з коронавірусною хворобою, включили лабораторний пакет, який дозволить їм контактувати з приватними лабораторіями.

Читайте також: Вакцина проти COVID-19 може з'явитися в Україні у березні 2021 року - Ляшко

Ляшко додав, що за показниками останніх тижнів Україна вже перебуває на середньоєвропейському рівні за кількістю тестувань на коронавірус.

Як повідомлялося, в Україні за останню добу зареєстровано 2141 випадок зараження коронавірусом, від початку епідемії загальна їх кількість сягнула 121 215.

Фото: CTK Photo/Укрінформ

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-