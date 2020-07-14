Для в’їзду українців в умовах пандемії відкриті 25 країн — МЗС

До списку країн, куди українці можуть в’їхати в умовах пандемії, додалися Багамські острови і Ліван.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час онлайн-брифінгу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"На минулому брифінгу я оголосив 23 країни, до яких могли поїхати українці. Зараз таких країн стало 25 – додалися Багамські острови і Ліван", - сказав Кулеба.

Як повідомляв Укрінформ, глава МЗС 7 липня поінформував, що для в’їзду українців в умовах пандемії відкрито 23 країни. Це, зокрема, Туреччина, Сербія, Албанія, Північна Македонія, Чорногорія, Білорусь, Велика Британія, США, Мексика, Єгипет, Туніс, Республіка Корея, Ірак, Іран, Афганістан, Південний Судан, Єфіопія, Сомалі, Кенія, Замбія, Танзанія, Бурунді, Сейшельські острови. Але щоб потрапити до частини з них, необхідно отримати в’їзну візу.