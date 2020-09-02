Кличко заявляє, що у Києві - найвищий у країні показник COVID-тестувань

Показник тестування в Києві сьогодні найвищий в Україні і становить 210 тестів на 100 тисяч осіб.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це на брифінгу поінформував київський міський голова Віталій Кличко.

"Через те, що все більше людей звертаються до медиків із симптомами коронавірусу, то відповідно збільшується кількість тестувань. Показник тестування в Києві сьогодні найвищий в Україні. Він становить 210 тестів на 100 тисяч людей", - сказав Кличко.

За його словами, всього в комунальних медзакладах та лабораторному центрі з початку пандемії досліджено понад 99 тисяч зразків біоматеріалу методом ПЛР.

"Методом ІФА – на виявлення антитіл - зробили понад 17,5 тисяч тестів. Зразки досліджують також і в приватних та державних клініках", - зауважив він.

Також за його словами, у столиці продовжують працювати мобільні бригади медиків, які забирають біоматеріал для аналізу у пацієнтів удома.

"Тільки 1 вересня бригадами відібрано 923 зразки. Загалом із початку роботи мобільних бригад відібрано понад 58 тисяч", - сказав він.

Як повідомлялося, в Україні за останню добу зареєстровано 2 495 випадків зараження коронавірусом, загальна їх кількість сягнула 125 798.

На сьогодні в столиці вже 13 878 підтверджених випадків захворювання на COVID-19, за добу - 332.