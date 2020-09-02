Столичні лікарні для хворих на COVID-19 заповнені на 54% - Кличко

У Києві лікарні, які надають допомогу хворим на коронавірус, заповнені на 54%.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це на брифінгу поінформував Київський міський голова Віталій Кличко.

"Лікарні для пацієнтів із коронавірусом працюють у режимі інфекційних госпіталів. Загалом вони заповнені майже на 54 відсотки", - сказав Кличко.

Загалом у лікарнях перебувають 788 хворих на коронавірус, із них 19 дітей. "164 пацієнти - у важкому стані. 210 отримують кисневу підтримку. 14 - під апаратами ШВЛ. Ще 100 пацієнтів перебувають у лікарнях із підозрою на коронавірус", - сказав Кличко.

Він додав, що минулого тижня місто додало госпітальні бази для прийому хворих на коронавірус. Це міські лікарні № 5, 17, 6 та 8.

Окрім того, зазначив Кличко, збільшується і кількість хворих на пневмонію. За минулу добу госпіталізували 144 пацієнти з таким діагнозом. За його словами, загалом же запалення легень у столичних медзакладах лікують 1128 хворих.

Як повідомлялося, в Україні за останню добу зареєстровано 2 495 випадків зараження коронавірусом, загальна їх кількість становить 125 798.

Фото: kiev.klichko.org