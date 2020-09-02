У Києві - сплеск коронавірусу, за добу виявили 332 хворих

На сьогодні в столиці вже 13 878 підтверджених випадків захворювання на COVID-19, за добу - 332.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це на брифінгу поінформував київський міський голова Віталій Кличко.

"Новий сплеск вірусу в столиці за минулу добу - ще 332 хворих. Померли 5 людей. Всього коронавірус забрав життя 218 киян", - сказав Кличко.

За його словами, серед тих, хто захворіли: 180 жінок віком від 19 до 84 років і шість дівчаток від двох місяців до 17 років, 137 чоловіків віком від 18 до 92 рокiв та дев'ятеро хлопчиків від одного року до 15.

Крім цього, збільшилася і кількість госпіталізованих. До лікарень столиці потрапили 75 пацієнтів.

Одужали за минулу добу 68 людей. Всього коронавірус подолали 4450 жителів Києва.

"Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі – 59, Дніпровському – 54, Деснянському районі – 47 випадків", - повідомив Кличко.

Захворіли також 13 медиків.

Як повідомлялося, в Україні за останню добу зареєстровано 2 495 випадків зараження коронавірусом, загальна їх кількість сягнула 125 798.