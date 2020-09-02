Кличко пояснив, чому у столиці зросла кількість смертей від COVID-19

Кількість летальних випадків від COVID-19 у столиці збільшилась через різке зростання кількості хворих.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це на брифінгу заявив Київський міський голова Віталій Кличко.

"У нас, за останніх кілька тижнів, різко зросла кількість хворих і все більше госпіталізованих у важкому стані. Тому і кількість летальних випадків теж збільшилась", - сказав Кличко.

Він пояснив, що серед тих, хто помер найбільше людей похилого віку, та хворих, що мали різні патології. Також чимало людей звертаються до медиків не на початку хвороби, а намагаються лікуватися самостійно.

Кличко закликав при перших ознаках ГРВІ одразу звертатися до лікарів.

Як повідомлялося, на сьогодні в столиці вже 13 878 підтверджених випадків захворювання на COVID-19, за добу - 332. П'ятеро хворих померли.

В Україні за останню добу зареєстровано 2 495 випадків зараження коронавірусом, загальна їх кількість сягнула 125 798.

Фото: kiev.klichko.org