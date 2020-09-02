Кличко пояснив, чому у столиці зросла кількість смертей від COVID-19
Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це на брифінгу заявив Київський міський голова Віталій Кличко.
"У нас, за останніх кілька тижнів, різко зросла кількість хворих і все більше госпіталізованих у важкому стані. Тому і кількість летальних випадків теж збільшилась", - сказав Кличко.
Він пояснив, що серед тих, хто помер найбільше людей похилого віку, та хворих, що мали різні патології. Також чимало людей звертаються до медиків не на початку хвороби, а намагаються лікуватися самостійно.
Кличко закликав при перших ознаках ГРВІ одразу звертатися до лікарів.
Як повідомлялося, на сьогодні в столиці вже 13 878 підтверджених випадків захворювання на COVID-19, за добу - 332. П'ятеро хворих померли.
В Україні за останню добу зареєстровано 2 495 випадків зараження коронавірусом, загальна їх кількість сягнула 125 798.
Фото: kiev.klichko.org