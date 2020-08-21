МОЗ змінює показники для визначення рівня заповненості ліжок для пацієнтів із COVID-19

Міністерство охорони здоров’я змінило показники для визначення індикатора заповненості ліжок, призначених для госпіталізації пацієнтів з COVID-19.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбук повідомляє МОЗ з посиланням на заступника міністра — головного санітарного лікаря Віктора Ляшка.

За його словами, відтепер цей індикатор буде визначатися за двома показниками.

Перший показник – відсоток заповненості ліжок пацієнтами з COVID-19. “Діагноз має бути підтверджений позитивним тестом ПЛР. Цей показник використовується для визначення рівня епідемічної небезпеки в області”, - пояснив він.

Другий показник – відсоток заповненості ліжок пацієнтами з COVID-19 і пацієнтами з підозрою на це захворювання. Цей показник використовується для моніторингу стану готовності системи охорони здоров’я до надання медичної допомоги хворим з коронавірусною хворобою, зазначив Ляшко.

Як повідомлялося, завідувачка кафедри інфекційних хвороб Національного медичного університету імені Богомольця Ольга Голубовська в п’ятницю, 21 серпня, заявила, що в Україні переглянуть показання до госпіталізації хворих на COVID-19 у разі збереження зростання виявлених випадків коронавірусу.

«Якщо спостерігатиметься такий ріст захворюваності, ми змушені будемо також міняти стратегію в тому числі й щодо госпіталізації людей... Ми змушені будемо переглядати показання до госпіталізації та госпіталізувати тільки з тяжкими формами захворювання. Це ускладнить якість надання медичної допомоги», - сказала Голубовська.

В Україні станом на 21 серпня лабораторно підтверджено 100 643 випадки COVID-19, з них за добу – 2106.