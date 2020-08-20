МОЗ назвало регіони, де погіршується ситуація з COVID-19

Ситуація з коронавірусом погіршується у 17 областях та у м. Київ. 20 серпня комісія ТЕБ та ЧС повинна переглянути карантинні зони України.

Про це йдеться у Телеграм-каналі МОЗ “Коронавірус у регіонах”, передає Укрінформ.

“За останні два тижні показник граничного значення у 12 хворих на 100 тис. населення перевищено у Києві, Вінницькій, Волинській, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Хмельницькій, Чернівецькій і Чернігівській областях”, - повідомляється в пості.

Що ж до показника заповнення лікарень, визначених для прийому хворих з коронавірусом, то згідно з данними МОЗ, відмітку в 50% подолали лікарні у Вінницькій, Волинській, Івано-Франківській, Одеській, Тернопільській, Закарпатській, Чернівецькій, Львівській і Рівненській областях.

Забагато хворих на COVID-19 виявляють у Волинській, Житомирській, Івано-Франківській, Львівській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Хмельницькій і Чернівецькій областях.

А от у прифронтових частинах Донбасу проводиться мало тестів.

Сьогодні, 20 серпня, комісія ТЕБ та ЧС повинна переглянути карантинні зони України, зазначається в повідомленні.

Як раніше повідомляв Укрінформ, 20 серпня Україна встановила черговий антирекорд. За добу захворіло 2134 людини.

У Запорізькій області зареєстровано 1254 випадків, за добу виявили 35 нових випадків.