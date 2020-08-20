COVID-19 в Україні: Центр здоров’я розповів про чотири виклики

Україна стикається з чотирма викликами, які потребують розв’язання для швидшого подолання коронавірусу.

Про це заявив в.о. генерального директора Центру громадського здоров'я МОЗ Ігор Кузін на пресконференції в Укрінформі, повідомляє кореспондент агентства.

“Зараз можна констатувати 4 основні виклики, з якими ми будемо стикатися найближчим часом, - це те, що не зовсім і не завжди вдається виконувати добре. Перший — це розширення тестування, тому що воно є критичним для своєчасного встановлення діагнозу або підозри. За останні кілька місяців в десятки разів зросла потужність лабораторій, однак ми бачимо, що вже зараз вони виходять на пікову потужність і найближчим часом вона буде досягнута”, - сказав Кузін.

За його словами, найімовірніше, ми зможемо вийти на те, що кожна область виконуватиме по тисячі досліджень впродовж однієї доби.

“Це дуже великі показники щодо ПЛР-тестування. Методом ІФА вже виконують близько 1 тисячі. Однак ми маємо думати про розширення, тому що залишається близько 2-х місяців до початку епідемічного сезону, а саме грипу. І це викличе зростання навантаження на лабораторії... Розширення тестування буде залишатися викликом, тому що ми маємо його розширювати адаптивно, залежно від кожної області, і маємо залучати максимальну кількість можливих лабораторій, які є в країні”, - зазначив очільник ЦГЗ.

Серед викликів він назвав і дотримання інфекційного контролю. “Це те, над чим мають працювати лікарі саме у лікарнях. Вони мають забезпечувати розділення потоків хворих, мають самі використовувати засоби індивідуального захисту, дотримуватися певних протиепідемічних заходів під час надання медичної допомоги хворим. Є й певні інфраструктурні речі — це технічний стан будівель”, - сказав Кузін.

За його словами, інфекційний контроль — найболючіше питання, тому що його дотримання потребує дуже багато зусиль, а досягти виконання всіх вимог вдається не завжди і не в усіх лікарнях.

Очільник ЦГЗ також вважає, що потрібні гнучкі механізми реагування. “Ми звикли, що питання пандемії або інфекційних хвороб — це сфера МОЗ. Однак зараз бачимо, що велика кількість проблем, пов’язаних з COVID-19, - не в площині виключно МОЗ, а й Мінсоцполітики, МВС тощо. На жаль, ми не маємо добре відпрацьованих гнучких механізмів, щоб дуже швидко залучити або переналаштувати ту чи іншу гілку влади. Тому маємо працювати над тим, щоб такі гнучкі механізми були створені”, - заявив Кузін.

Він додав, що викликом є і недовіра до влади. “Коли влада каже, що все під контролем, це викликає певну недовіру. І це системне питання, тому що, дійсно, комунікаційні месиджі держави не завжди сприймаються як такі, до яких можна дослуховуватися або яким можна довіряти. Ми стикнулися з цим, і це є великою проблемою”, - наголосив фахівець.

На його думку, ці 4 основні виклики залишатимуться актуальними і на майбутній рік.