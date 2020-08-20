Епідемічна ситуація в Україні суттєво ускладнилася - РНБО

В Україні суттєво ускладнилася епідемічна ситуація із захворюваності на COVID-19, і апарат РНБО закликає громадян бути свідомими і неухильно дотримуватися карантинних заходів.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у заяві РНБО.

В Україні протягом останньої доби коронавірусну хворобу виявлено у 2134 осіб, 40 людей померли.

Так, за даними лабораторних центрів, за цей період виявлено 2439 особи з підозрою на COVID-19, госпіталізовано 407 осіб, із них 38 медпрацівників.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (242), м. Київ (227), Чернівецькій (189), Львівській (183), Івано-Франківській (168), Рівненській (138), Одеській (127) та Тернопільській (115) областях.

За останню добу одужало 704 особи.

Всього з початку епідемії на території України виявлено 156 685 осіб з підозрою на COVID-19, підтверджено захворювання на COVID-19 методом ПЛР у 98 537 осіб. Показник захворюваності на COVID-19 становить 258,7 на 100 тис. населення.

Одужало 50 441 осіб. Повідомлено про 2 184 померлих осіб.