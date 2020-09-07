У Миколаєві, віднесеному до "жовтої" зони, посилили карантин

У Миколаєві з 7 вересня посилили карантинні заходи, оскільки місто віднесено до "жовтої" зони епідеміологічної небезпеки щодо коронавірусу.

Про це Укрінформ повідомляє з посиланням на сайт Миколаївської міськради.

Як зазначається, з понеділка у місті почали діяти такі обмеження:

заборонено відвідування сторонніми особами установ і закладів соціального захисту, в яких перебувають громадяни похилого віку, ветерани війни та праці, особи з інвалідністю, особи зі стійкими інтелектуальними або психічними порушеннями, установ і закладів, що надають соціальні послуги сім’ям/особам, які перебувають у складних життєвих обставинах, крім установ і закладів, які надають соціальні послуги екстрено (кризово);

діяльність хостелів;

робота після 24-ї та до 7-ї години суб’єктів господарювання з надання послуг громадського харчування без організації дозвілля, крім діяльності з надання послуг громадського харчування зі здійсненням адресного доставлення замовлень та замовлень на винос.

Такі ж обмеження діятимуть на території Вознесенська, Баштанського, Кривоозерського та Очаківського районів області, які теж з 7 вересня віднесені до "жовтої" зони епідемнебезпеки.

Як повідомлялося, із 7 вересня почало діяти нове епідемічне зонування, зокрема до "жовтої" зони потрапили міста Миколаїв та Вознесенськ, Баштанський, Кривоозерський та Очаківський райони Миколаївської області.