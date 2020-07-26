У Господарському суді Одеської області виявили COVID-19

Випадок інфікування коронавірусом підтверджено у Господарському суді Одеської області, у його приміщеннях проведуть повну дезінфекцію.

Про це інформує пресслужба суду.

«Випадок захворювання лабораторно підтверджено. Це інфікування вірусом COVID-19. Наразі встановлюється коло контактних осіб та проводяться тестування», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у будівлі Госпсуду буде проведена повна дезінфекція приміщень.

«Вживаються всі необхідні заходи щодо запобігання поширенню захворювання серед працівників. Просимо учасників процесу взяти до відома відповідну інформацію та за можливістю мінімізувати відвідування суду, направивши відповідні клопотання електронною поштою», - вказується у повідомленні.

Як повідомлялося, в Україні станом на 26 липня підтверджено 64 849 випадків COVID-19, з них 1605 летальних, 35 807 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 920 нових випадків.