На Херсонщині посилять роботу COVID-патрулів, які контролюють дотримання карантинних обмежень.

Про це повідомляє офіційний сайт ОДА з посиланням на інформацію, оприлюднену на селекторній нараді з районами та ОТГ, яку провів голова ОДА Юрій Гусєв.

"Сьогодні ми бачимо, що більшість людей нехтують карантинними обмеженнями, не вдягаючи маски у громадському транспорті та приміщеннях. Не слід забувати про адміністративну відповідальність у разі недотримання карантинних обмежень. Я прошу посилити роботу COVID-патрулів. Давайте не забувати, що карантин продовжується", – наголосив Гусєв.

Зазначається, що наразі на Херсонщині створено та діє 270 COVID-патрулів. Загалом вони провели понад 8,5 тисяч рейдів, за результатами яких разом з правоохоронцями та представниками органів місцевого самоврядування складено 729 протоколів. Також понад 2,1 тисячі актів складено щодо порушників карантинних обмежень органами місцевої влади.

Станом на 27 липня 2020 року в Херсонській області на COVID-19 захворіли 220 осіб, 201 особа одужала, 16 – знаходяться у закладах охорони здоров’я на лікуванні. Троє людей померли.

В Україні станом на 27 липня лабораторно підтверджені 65 656 випадків COVID-19, за добу — 807 нових.