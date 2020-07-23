Херсонщина за показниками COVID-19 претендує на "зелену" зону - ОДА

Херсонщина за всіма показниками щодо ситуації з COVID-19 претендує на те, щоб бути зарахованою до "зеленої" зони.

Про це у четвер на брифінгу заявив керівник робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, заступник голови ОДА Вадим Чабан, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"За всіма прогнозами, з огляду на всі показники… Херсонщина претендує на "зелену" зону", - зазначив Чабан.

Як розповів керівник робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, після того, як урядом було прийнято рішення щодо продовження адаптивного карантину до 31 серпня, залежно від епідеміологічної ситуації всі регіони буде поділено на декілька зон: "зелену", "жовту", "помаранчеву" і "червону" за рівнем епідемічної небезпеки поширення COVID-19.

За словами Чабана, регіон матиме можливість підвищити свою соціальну та економічну активність, якщо епідситуація збережеться на такому ж рівні, як зараз, то область буде у "зеленій" зоні. Зокрема, 1 вересня діти в області зможуть піти у школи у звичайному режимі.

Читайте також: В Україні продовжили карантин до кінця літа

Як зазначив Чабан, в ОДА сподіваються, що з 31 липня, в крайньому випадку, з 1 серпня, в області буде відновлена діяльність дитячих оздоровчих таборів.

Обласна комісія ТЕБ на НС також прийняла рішення забезпечити проведення тестування працівників закладів дошкільної освіти і дитячих оздоровчих закладів, які плануються до відкриття протягом серпня. Тестування буде проводитися як методом ІФА, так, і в разі необхідності, будуть проводити ПЛР-дослідження, зазначив Чабан.

Наразі в Херсонській області 218 лабораторно підтверджених випадків захворювання на коронавірус: 198 людей побороли недугу; 17 - наразі хворіють на COVID-19, троє людей померли.

За останній тиждень в області зафіксовано 13 нових лабораторно підтверджених випадків захворювання на коронавірус. Водночас, за минулий тиждень є 10 одужань.

Як повідомлялося, станом на 23 липня в Україні лабораторно підтверджені 61 851 випадок COVID-19, за добу - 856.

Фото: khoda.gov.ua