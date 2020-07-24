Чернігівщина вийшла з

Чернігівщина вийшла з "червоної зони" - ОДА

Коронавірус
Укрінформ
Чернігівщині нарешті вдалося атестувати другу ПЛР-лабораторію, збільшити кількість досліджень на коронавірус і вийти з-поміж неблагополучних за станом захворюваності на цю інфекцію областей.

Про це свідчить інформація, розміщена на сайті Чернігівської ОДА.

"Днями Чернігівська міська лікарня № 2 вже пройшла атестацію і отримала право проводити дослідження на COVID-19. Тепер всі проведені тут ІФА-тести враховуються у загальну статистику щоденного моніторингу кількості тестів", - йдеться у повідомленні.

Завдяки збільшенню числа офіційно протестованих, область нарешті перевищила нормативний показник МОЗ щодо кількості тестувань на 100 тис. населення (не менше 24%), і досягла 26,3%. Раніше Чернігівщина мала менш як 24%, через що й була включена до списку регіонів, які не можуть претендувати на послаблення протиепідеміологічних заходів.

У Чернігівській ОДА пояснювали, що для атестації ПЛР-лабораторій, які працюють у лікарнях (а їх в області вже 13), потрібно привезти туди 10 позитивних і 10 негативних проб. А через низький рівень захворюваності на COVID-19 в області зробити це досить проблематично. Тривалий час результати для офіційної статистики видавала тільки лабораторія Чернігівської обласного лабораторного центру МОЗ, хоча насправді досліджень проводилося значно більше.

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Станом на 24 липня на Чернігівщині зафіксовано 8 нових випадків COVID-19. Загальна кількість інфікувань - 686. З них 525 пацієнтів - одужали, 121 - лікуються амбулаторно, 20 - госпіталізовані. Активних випадків - 144, летальних - 12.

Загалом по Україні лабораторно підтверджено 62 823 випадки інфікування коронавірусом, за останню добу - 972 нових.

За останніми даними МОЗ, до послаблення карантину поки що не готові 6 областей України: Вінницька, Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська і Тернопільська.

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