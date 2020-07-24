Чернігівщина вийшла з "червоної зони" - ОДА

Чернігівщині нарешті вдалося атестувати другу ПЛР-лабораторію, збільшити кількість досліджень на коронавірус і вийти з-поміж неблагополучних за станом захворюваності на цю інфекцію областей.

Про це свідчить інформація, розміщена на сайті Чернігівської ОДА.

"Днями Чернігівська міська лікарня № 2 вже пройшла атестацію і отримала право проводити дослідження на COVID-19. Тепер всі проведені тут ІФА-тести враховуються у загальну статистику щоденного моніторингу кількості тестів", - йдеться у повідомленні.

Завдяки збільшенню числа офіційно протестованих, область нарешті перевищила нормативний показник МОЗ щодо кількості тестувань на 100 тис. населення (не менше 24%), і досягла 26,3%. Раніше Чернігівщина мала менш як 24%, через що й була включена до списку регіонів, які не можуть претендувати на послаблення протиепідеміологічних заходів.

У Чернігівській ОДА пояснювали, що для атестації ПЛР-лабораторій, які працюють у лікарнях (а їх в області вже 13), потрібно привезти туди 10 позитивних і 10 негативних проб. А через низький рівень захворюваності на COVID-19 в області зробити це досить проблематично. Тривалий час результати для офіційної статистики видавала тільки лабораторія Чернігівської обласного лабораторного центру МОЗ, хоча насправді досліджень проводилося значно більше.

Станом на 24 липня на Чернігівщині зафіксовано 8 нових випадків COVID-19. Загальна кількість інфікувань - 686. З них 525 пацієнтів - одужали, 121 - лікуються амбулаторно, 20 - госпіталізовані. Активних випадків - 144, летальних - 12.

Загалом по Україні лабораторно підтверджено 62 823 випадки інфікування коронавірусом, за останню добу - 972 нових.

За останніми даними МОЗ, до послаблення карантину поки що не готові 6 областей України: Вінницька, Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська і Тернопільська.