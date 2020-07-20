Чернігівщина не може вийти з "червоної зони" попри низькі показники COVID-19

На Чернігівщині низький рівень захворюваності на коронавірус завів область у глухий кут: саме через це вона не може потрапити в число претендентів на послаблення карантину.

Про парадоксальну ситуацію кореспондентові Укрінформу розповів заступник голови Чернігівської ОДА Андрій Подорван.

"Кількість щодобових ПЛР-досліджень в області зменшилася через зміну алгоритму їх проведення: рішенням МОЗ звужено коло тих, для кого тестування є обов’язковим. Плюс менше хворих загалом і, відповідно, менше контактних", - пояснив посадовець.

За його словами, ІФА-досліджння на коронавірус, яких на Чернігівщині щодня робиться 150-200, в статистику не зараховуються. Це тому, що лабораторії при медзакладах, які їх проводять, знову ж через низький рівень захворюваності на COVID-19, неможливо верифікувати.

"Щоб верифікувати лабораторію (їх уже 13 у лікарнях області), треба привезти 10 позитивних і 10 негативних проб. Але у нас немає позитивних: банально стільки людей не хворіє. Тупикова ситуація. Хоч бери і позичай хворих", - пожартував Подорван.

Загалом же, додав він, від початку епідемії в області проведено 13600 ПЛР-досліджень і понад 6 тис. ІФА-тестів.

За інформацією департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Чернігівської ОДА, за останню добу в обласному лабораторному центрі було проведено усього 18 ПЛР-досліджень. У результаті виявлено 5 нових випадків коронавірусу. Усіх інфікованих госпіталізовано.

Загалом в області - 647 підтверджених діагнозів COVID-19: 508 осіб одужали, 100 лікується амбулаторно, 12 - померли. Активних випадків на сьогодні - 122.

Як повідомляв Укрінформ, за даними Міністерства охорони здоров’я України Чернігівщина входить до числа регіонів, які не відповідають усім необхідним критеріям для послаблення протиепідемічних заходів. У цей список область потрапила саме через низький рівень охоплення тестуванням: 16,7% на 100 тис. населення при необхідних 24%.

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Станом на 20 липня в Україні лабораторно підтверджено 59 493 випадки COVID-19, з них за добу - 651.

Згідно з даними МОЗ, до послаблення карантину поки що не готові Київ, Вінницька, Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Одеська, Харківська, Чернігівська області.

З самого початку епідемії Чернігівщина належала до числа регіонів із найнижчим рівнем захворюваності на коронавірус.