Чернігівщина поки не послаблюватиме карантин

Через зростання захворюваності на коронавірус у Чернігівській області не планують переходити до наступного етапу послаблення карантинних заходів.

Про це повідомив департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Чернігівської ОДА.

"За останні дні кількість хворих у регіоні суттєво зросла: 25 травня було зафіксовано 130 випадків, а 3 червня маємо 218 випадків. Штаб рекомендує не впроваджувати третю хвилю послаблення карантину в регіоні", - сказав заступник голови ОДА і керівник штабу з ліквідації надзвичайної ситуації Андрій Подорван.

Зазначається, що в місті Чернігові, зокрема, за кілька останніх днів захворюваність зросла в півтора раза - до 86 осіб. З них у закладах охорони здоров’я обласного центру лікується 24 людини. За всіма випадками проводиться ретельне епідрозслідування, контактні особи першої хвилі проходять ПЛР-тестування.

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На засіданні штабу, яке відбулося напередодні, осередками спалаху коронавірусу було визнано ще два населених пункти області: селище Михайло-Коцюбинське (4 випадки) та село Старий Білоус (3 випадки) Чернігівського району. Там доручено провести повний комплекс епідеміологічних робіт. Рішення про встановлення КПП прийматиметься безпосередньо в районі.

Як повідомляв Укрінформ, за добу з 2 по 3 червня на Чернігівщині було підтверджено 22 випадки COVID-19, що найбільше за весь час епідемії. Загальна кількість нині становить 218 випадків: 80 осіб одужали, 7 - померли.