Укрзалізниця поновила пасажирське сполучення із західними областями

АТ "Укрзалізниця" сьогодні, 4 червня, розпочала рух поїздів далекого сполучення у західні області України.

Про це повідомляє пресслужба АТ "Укрзалізниця" у Facebook.

"Сьогодні у перші рейси після карантину вирушили поїзди далекого сполучення у напрямку Заходу України", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що продаж квитків відкрито на 50% місць у поїздах. Квитки наразі можна придбати через офіційний сайт компанії та у залізничних касах.

Пасажири допускатимуться до поїздів виключно в захисних масках. Температурний скринінг буде здійснюватися при перевірці квитків у поїздах Інтерсіті та при посадці до вагону у нічних поїздах.

Як повідомляв Укрінформ, Укрзалізниця з 1 червня розпочала рух пасажирських поїздів далекого сполучення та Інтерсіті+ у населені пункти центральної, південної, північної та східної України. Також відновили свій рух 439 приміських поїздів.