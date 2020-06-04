Укрзалізниця повернула майже ₴130 мільйонів за квитки на скасовані поїзди

АТ "Укрзалізниця" повернула пасажирам майже 130 мільйонів гривень за квитки на поїзди, що були скасовані через запровадження карантину.

Про це повідомляє пресслужба УЗ.

"Загалом пасажири повернули кошти за 617,3 тисячі квитків, з яких 401,6 тисячі — через інтернет та понад 215,7 тисячі — через залізничні каси. В Укрзалізниці очікують на повернення ще 126,7 тисячі невикористаних квитків", - йдеться у повідомленні.

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В Укрзалізниці наголосили, що повертають пасажирам 100% вартості проїзних документів на всі поїзди, що були скасовані через запровадження карантинних обмежень.

"Якщо квиток був придбаний через інтернет, його можна повернути через особистий кабінет онлайн-сервісів. Кошти будуть перераховані впродовж 30 діб на банківську картку, з якої проводилася оплата поїздки", - уточнили в УЗ.

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Квитки, придбані через інтернет на поїзди, дата відправлення яких уже минула, повертаються через претензійні відділи. Для цього пасажиру потрібно роздрукувати квиток та звернутись із ним до такого відділу. Зокрема, вони знаходяться на залізничних вокзалах станції Київ-Пасажирський, Дніпро, Львів, Одеса-Головна, Харків-Пасажирський та Лиман.

"Якщо квиток купувався або був роздрукований у касі, його можна повернути у будь-якій залізничній касі України. Для цього пасажиру потрібно мати оригінал квитка та документ, що посвідчує особу (паспорт, водійське посвідчення, закордонний паспорт тощо)", - зауважили в транспортній компанії.

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Як повідомляв Укрінформ, "Укрзалізниця" з 1 червня розпочала рух пасажирських поїздів далекого сполучення та Інтерсіті+ у населені пункти центральної, південної, північної та східної України. Також відновили свій рух 439 приміських поїздів. Планується, що з 4 червня розпочнеться рух пасажирських поїздів у західні області України.

Також з 1 червня УЗ почала продавати квитки на низку поїздів за 90 діб до їх відправлення.