Укрзалізниця оприлюднила новий договір на перевезення вантажів
Про це інформує сайт Укрзалізниці.
«Укрзалізниця офіційно опублікувала текст нового договору на перевезення вантажів. Він буде введений в дію з 1 липня 2020 року», - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що новий договір доопрацьовано у тісній співпраці з представниками бізнесу та їхніми об’єднаннями, а також профільними органами державної влади.
«Кінцевий варіант договору максимально відповідає інтересам усіх учасників перевізного процесу», - наголошують в Укрзалізниці.
З текстом документа можна ознайомитися тут (редакція договору, оприлюднена 31 травня, замінить редакцію від 25 лютого та набуде чинності 1 липня 2020 року).
Як нагадують в Укрзалізниці, публічне обговорення умов співпраці із замовниками послуг вантажних перевезень було розпочато ще у квітні 2019 року.