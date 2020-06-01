Укрзалізниця оприлюднила новий договір на перевезення вантажів

Укрзалізниця опублікувала новий договір на перевезення вантажів, який набуде чинності 1 липня поточного року.

Про це інформує сайт Укрзалізниці.

«Укрзалізниця офіційно опублікувала текст нового договору на перевезення вантажів. Він буде введений в дію з 1 липня 2020 року», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що новий договір доопрацьовано у тісній співпраці з представниками бізнесу та їхніми об’єднаннями, а також профільними органами державної влади.

«Кінцевий варіант договору максимально відповідає інтересам усіх учасників перевізного процесу», - наголошують в Укрзалізниці.

З текстом документа можна ознайомитися тут (редакція договору, оприлюднена 31 травня, замінить редакцію від 25 лютого та набуде чинності 1 липня 2020 року).

Як нагадують в Укрзалізниці, публічне обговорення умов співпраці із замовниками послуг вантажних перевезень було розпочато ще у квітні 2019 року.