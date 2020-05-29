Укрзалізниця розробить п'ятирічну програму оновлення вантажних вагонів

АТ «Укрзалізниця» розробить програму оновлення вантажного вагонного парку на найближчі п’ять років.

Про це розповів в.о. члена правління АТ «Укрзалізниця» Роман Веприцький, повідомляє пресслужба компанії.

«На сьогодні парк рухомого складу Укрзалізниці становить майже 85 тис. од., а його середня зношеність — понад 80%. У той самий час, середня зношеність приватного парку вантажних вагонів становить понад 50%. Звісно, ми маємо бути конкурентними, зменшувати відсоток зношеності або, якщо говорити простіше, поступово відновлювати парк власних вантажних вагонів. Саме для цього Укрзалізниця разом із профільними комітетами розроблятимуть Програму оновлення вагонного парку на найближчі п’ять років», — сказав Веприцький.

За його словами, програма буде розроблена спільно з експертами Федерації роботодавців України.

Веприцький додав, що взагалі до розробки програми оновлення вантажних вагонів Укрзалізниці можуть долучитися всі охочі.

«У створенні програми мають брати участь усі профільні комітети. Так, для розробки програми щодо оновлення вагонного парку не лише Укрзалізниці, а й України в цілому ми створимо робочу групу, до якої можуть бути залучені всі охочі. Нам потрібно об’єднати зусилля та виносити наші пропозиції до Міністерства інфраструктури України, адже всі ми зацікавлені в тому, щоб вагони постачали вітчизняні підприємства», — зазначив він.

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Згідно з інформацією АТ "Укрзалізниця", наявний парк вантажних вагонів України складається з 172 946 одиниць, з них 84 851 вагонів належать Укрзалізниці і 88 095 вагонів - іншим власникам. Середній відсоток зносу рухомого складу УЗ становить 87,42%, інших власників – 57,17%.

Загалом для перевезння необхідно: на рівні 2017 року при обігу 2020 року – 109 621 одиниць, а на рівні 2017 року при обігу 2019 року – 123 552 од. Профіцит вагонів складає: при першому розрахунку – 63 325 од, при другому розрахунку – 49 394 од.