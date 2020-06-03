Укрзалізниця відкрила продаж квитків на 28 пар поїздів

АТ "Укрзалізниця" відкрила продаж квитків за 90 діб до відправлення на 28 пар поїздів.

Про це сказав в.о. голови правління АТ "Укрзалізниця" Іван Юрик, повідомляє пресслужба компанії.

"Ми взяли гарний темп: уже розпочався попередній продаж проїзних документів на 90 діб на 28 пар пасажирських поїздів", - розповів Юрик.

Він додав, що загалом від початку відновлення продажів уже придбано понад 100 тис. залізничних квитків, з них лише 1 червня - близько 34 тис. Загалом упродовж 1 червня – першого дня відновлення залізничного сполучення – швидкісними та нічними поїздами скористалося 5,8 тис. пасажирів.

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В Укрзалізниці нагадують, що для відновлення курсування пасажирських поїздів компанія врахувала всі рекомендації Міністерства охорони здоров'я. Наразі у пасажирських вагонах, які прямують до регіонів, де ще не послаблено карантин, реалізовуватиметься 50% місць, тобто в одному купе перебуватиме не більше двох осіб. В плацкартних вагонах Укрзалізниця продає квитки на два місця зліва та на одне бокове місце.

Поїзди проходять посилену дезінфекційну обробку. Також посилено обробку постільної білизни під час прання.

Провідники щогодини під час рейсу проводять прибирання: миють санвузли, підлогу в салоні вагона, протирають поручні, дверні ручки, кнопки тощо. У кожному вагоні встановлено санітайзер, яким можуть користуватися пасажири.

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У вагонах розміщені рекомендаційні наліпки щодо правил особистої гігієни в умовах карантину. Поїзні бригади пройшли відповідні інструктажі та медогляд, вони забезпечені засобами індивідуального захисту.

Також збільшено періодичність прибирання та дезінфекції приміщень на залізничних вокзалах, де перебувають пасажири. Біля залізничних кас нанесено розмітку для дотримання соціальної дистанції.

Для посадки в поїзд пасажири обов`язково повинні вдягти захисну маску, а також пройти температурний скринінг при вході на вокзал та при посадці до вагона. З огляду на заходи безпеки пасажирам рекомендовано якнайменше пересуватися по вагонах. Тимчасово у поїздах не пропонуватимуться напої та кондитерські вироби. А окріп за потреби надаватиметься пасажирам у власний посуд.

Як повідомляв Укрінформ, Укрзалізниця з 1 червня розпочала рух пасажирських поїздів далекого сполучення та Інтерсіті+ у населені пункти центральної, південної, північної та східної України. Також відновили свій рух 439 приміських поїздів. Планується, що з 4 червня розпочнеться рух пасажирських поїздів в західні області України.