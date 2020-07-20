Госпіталізація хворих на COVID-19 пішла на спад - Степанов

Госпіталізація хворих на COVID-19 в Україні пішла на спад, протягом трьох тижнів зберігається приблизно однаковий рівень показників щодо виявлення підозр і заражень на коронавірусну хворобу.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов під час традиційної селекторної наради під головуванням Президента Володимира Зеленського, повідомляє пресслужба глави держави.

“Вже протягом трьох тижнів зберігається приблизно однаковий рівень показників щодо виявлення підозр і заражень, минулого тижня госпіталізація в цілому пішла на спад”, - наголосив міністр.

За його словами, кількість щоденних тестів постійно нарощується. Так, у перші дні робилося лише по 200 тестувань, система лабораторій потребувала відновлення.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль нагадав під час наради, що показник летальності через коронавірусну інфекцію в Україні доволі помірний, він становить 2,5%.

За словами Шмигаля, від початку епідемії COVID-19 в Україні зроблено 877 тис. тестів на коронавірусну інфекцію.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 20 липня в Україні лабораторно підтверджено 59 493 випадки COVID-19, з них за добу – 651.