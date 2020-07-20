Зеленський: Ми готові до другої хвилі епідемії, але сподіваємося її уникнути

Президент Володимир Зеленський сподівається, що Україні вдасться уникнути другої хвилі епідемії COVID-19.

Про це він сказав під час традиційної селекторної наради, повідомляє пресслужба глави держави.

“Ситуація зараз така, що ми маємо постійно бути напоготові, але не треба перебільшувати реакції. Сьогодні немає критичних спалахів або якихось “червоних точок”, пов’язаних з поширенням коронавірусної інфекції в країні. Кількісний поріг тих, хто одужав, перевищив 50 відсотків. Ми готові до другої хвилі, але сподіваємося, що вона нас омине”, - сказав Зеленський.

Зазначається, що під час наради голова Служби безпеки Іван Баканов також заявив, що СБУ продовжує запобігати завданню збитків при закупівлі обладнання та матеріалів для боротьби з COVID-19. Він повідомив, що останні операції СБУ дозволили запобігти збиткам на 52 мільйони гривень.

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Як повідомляв Укрінформ, станом на 20 липня в Україні лабораторно підтверджено 59 493 випадки COVID-19, з них за добу – 651.

Фото: ОП