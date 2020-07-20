Коронавірусом заразилися вже майже 8 тисяч медиків в Україні

В Україні станом на 20 липня коронавірусну хворобу COVID-19 було підтверджено у 7 985 медичних працівників.

Про це на брифінгу в понеділок сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“За весь час пандемії захворіло 59 493 людини. З них 4 204 дитини, а також 7 985 медпрацівників”, - підкреслив Степанов.

При цьому за добу коронавірусну хворобу підтвердили у 27 медпрацівників та у 34 дітей. Госпіталізовано 134 особи.

Найбільша кількість випадків COVID-19 за добу зареєстрована у Львівській області - 115, Закарпатській — 86, та Києві - 77.

Степанов нагадав, що дотримання простих правил — маскового режиму, соціальної дистанції, користування антисептиками — дозволить уникнути захворювання на COVID-19.

Як повідомлялося, в Україні станом на 20 липня підтверджено 59 493 випадків COVID-19, з них 1498 летальних, 31 439 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 651 новий випадок. Одужали за добу 560 пацієнтів.