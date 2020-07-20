В Україні підтвердили 59 493 випадки COVID-19, за добу - 651
Укрінформ
Станом на 20 липня в Україні лабораторно підтверджені 59 493 випадки COVID-19, за добу - 651.
Про це свідчать дані Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусної хвороби.
Протягом доби зафіксовано 13 нових летальних випадків.
Загалом в Україні зареєстровано 1498 смерті від COVID-19. Одужали – 31 439. Хворіють нині – 26 556 пацієнтів.
Як повідомлялося, напередодні в Україні за добу зареєстрували 731 випадок коронавірусу.