До списку країн "зеленої зони" додалися 9 країн - Степанов

Міністерство охорони здоров’я одразу, як було збільшено поріг активних хворих до 55 на 100 тис. населення, опублікувало список країн «зеленої зони» на сайті міністерства.

Про це розповів міністр Максим Степанов під час брифінгу в Києві, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Після того, коли був збільшений поріг з 40 на 100 тис. населення активних хворих до 55 ( на 100 тис. населення – ред.) до переліку країн "зеленої зони" додалося ще 9 країн. Із списком усіх країн, які додались, – це Болгарія, Румунія, Болгарія, Сербія, Чехія, Єгипет та інші країни - можна ознайомитися на сайті. Міністерством охорони здоров’я одразу, як була опублікована постанова, було все перераховано і опубліковано на сайті оновлений список», - сказав Степанов.

Він нагадав, що після збільшення цього порогу наші громадяни, які повертаються з цих країн, не потребують проходження двотижневої ізоляції.

Країни діляться на 2 зони, відповідно до кількості активних випадків COVID-19 на 100 тис. населення. До “червоної зони” відносяться держави, в яких кількість активних випадків COVID-19 становить більше ніж 55 на 100 тисяч населення; до "зеленої зони" - в яких менше, ніж 55 активних випадків на 100 тис. населення.

Станом на ранок 19 липня в Україні лабораторно підтверджені 58 842 випадки COVID-19, за добу — 731 новий.