До списку країн "зеленої зони" додалися 9 країн - Степанов
Про це розповів міністр Максим Степанов під час брифінгу в Києві, повідомляє кореспондент Укрінформу.
«Після того, коли був збільшений поріг з 40 на 100 тис. населення активних хворих до 55 ( на 100 тис. населення – ред.) до переліку країн "зеленої зони" додалося ще 9 країн. Із списком усіх країн, які додались, – це Болгарія, Румунія, Болгарія, Сербія, Чехія, Єгипет та інші країни - можна ознайомитися на сайті. Міністерством охорони здоров’я одразу, як була опублікована постанова, було все перераховано і опубліковано на сайті оновлений список», - сказав Степанов.
Він нагадав, що після збільшення цього порогу наші громадяни, які повертаються з цих країн, не потребують проходження двотижневої ізоляції.
Країни діляться на 2 зони, відповідно до кількості активних випадків COVID-19 на 100 тис. населення. До “червоної зони” відносяться держави, в яких кількість активних випадків COVID-19 становить більше ніж 55 на 100 тисяч населення; до "зеленої зони" - в яких менше, ніж 55 активних випадків на 100 тис. населення.
Станом на ранок 19 липня в Україні лабораторно підтверджені 58 842 випадки COVID-19, за добу — 731 новий.