Уряд виділив 103,7 мільйона на додаткові виплати інтернам

Кабінет міністрів України виділив 103,655 млн грн на додаткові виплати інтернам усіх років навчання.

Про це розповів міністр охорони здоров’я України Максим Степанов під час брифінгу у Києві, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Рішення уряду про виплати інтернам було прийнято 8 липня. Було додано програму про фінансування наших інтернів. Якщо бути точним 103 мільйони 655 тисяч грн. Ці кошти підуть на оплату праці наших інтернів», - сказав Степанов.

Він додав, що кошти отримають, як інтерни першого року навчання, в тому числі ті інтерни, які зараз вступатимуть до інтернатури у 2020 році, так і інтерни 2-3 року навчання.