В Україні підтвердили 58 111 випадків COVID-19, за добу - 847

Станом на 18 липня в Україні лабораторно підтверджені 58 111 випадків COVID-19, за добу - 847 нових.

Про це свідчать дані Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусної хвороби.

За добу зафіксовано 21 новий летальний випадок, загалом від коронавірусної хвороби померли 1477 осіб. Одужали загалом 30 525 людей, за добу - 756.

Найбільше нових випадків захворювання виявлено у Львівській області (137), м. Києві (108), Закарпатській (89) та Рівненській (75) областях.

Як повідомляв Укрінформ, за даними Worldometer, станом на ранок 18 липня у світі зафіксовано 14 194 726 випадків коронавірусу, з них 599 423 летальних і 8 470 327 випадків одужання.