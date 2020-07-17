Степанов розповів, за яких умов Україна впишеться у “коронавірусні” критерії ЄС

Україна вийде з європейських критеріїв червоної зони щодо коронавірусу, коли впродовж двох тижнів середня кількість захворілих на COVID-19 за добу не перевищуватиме 480 осіб.

Про це міністр охорони здоров'я Максимм Степанов сказав інтерв'ю РБК-Україна, відповідаючи на запитання, чому Україну в ЄС відносять до червоної зони.

"Динаміка захворюваності за останні два тижні у нас перевищує ті норми, які для себе взяли в Європі. Ми рахували: орієнтовно, якщо у нас протягом двох тижнів кількість випадків не буде перевищувати 460-480 хворих, то тоді ми впишемо у сьогоднішні критерії ЄС", - сказав Степанов.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 17 липня в Україні лабораторно підтверджені 57 264 випадки COVID-19, за добу — 809 нових.