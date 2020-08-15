За чотири місяці в Україні у 100 разів збільшили кількість тестувань на коронавірус - Степанов

В Україні за чотири місяці кількість тестувань на коронавірус збільшили у 100 разів.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це на брифінгу 15 серпня сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"Якщо порівняти з першим тижнем квітня, наприклад, то у нас кількість тестувань збільшилось в 100 разів. За чотири місяці ми їх збільшили в 100 разів. Якщо було 200 тестувань на день, то зараз це понад 20 000 тестувань за добу", - сказав Степанов.

Він зазначив, що наразі в Україні тестують в повному обсязі всіх людей, які звертаються з симптомами коронавірусної хвороби. А також тестують усіх людей, які є контактними з хворою особою.

За словами Степанова, також з певною періодичністю тестують медпрацівників, працівників Нацгвардії, Нацполіції та Держприкордонслужби.

Степанов додав, що також тести роблять тим людям, які йдуть на госпіталізацію.

Як повідомлялося, в Україні станом на 15 серпня лабораторно підтвердили 89 719 випадків COVID-19, із них за добу – 1 847. Найбільшу кількість випадків коронавірусу за добу виявили у Харківській області - 254, Чернівецькій - 170, Львівській - 166 та у Києві - 232