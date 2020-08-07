В Україні чотири фармкомпанії тестують препарати для лікування COVID-19

Чотири українські фармацевтичні компанії тестують препарати для лікування коронавірусної хвороби.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті РНБО.

"АТ "Фармак", ПАТ "Науково-виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод", ТОВ "Біофарма плазма" й Товариство з додатковою відповідальністю "Інтерхім" здійснюють клінічні дослідження препаратів для лікування коронавірусної інфекції COVID-19, зокрема симптоматичного", - йдеться у повідомленні.

Відповідно до інформації Державного експертного центру Міністерства охорони здоров'я, на сьогодні в Україні зареєстровано чотири клінічні випробування чотирьох лікарських засобів – "Амізон® makc" (виробництва АТ "Фармак", Україна), "Аміксин® ІС" (ТДВ "Інтерхім", Україна), "Корвітин®" (ПАТ НВЦ "Борщагівський ХФЗ", Україна) і "Біовен" (ТОВ "Біофарма плазма", Україна).

Всі ці препарати зареєстровані в Україні, отже, допускаються до застосування, та давно відомі, проте в інструкціях до їх застосування не міститься інформації щодо лікування COVID-19, зазначили в РНБО.

"Україна має достатню кількість високопрофесійних фахівців і підприємств фармацевтичної галузі, здатних створити необхідні для лікування COVID-19 ліки і вакцини", – наголосив секретар РНБО України Олексій Данілов.

Як повідомлялося, спеціальних ліків проти коронавірусної інфекції COVID-19 поки що немає, зараз під час цього захворювання проводять лише симптоматичне лікування. У Всесвітній організації охорони здоров'я зазначали, що низка лікарських засобів може сприяти поліпшенню самопочуття й полегшенню симптомів COVID-19, але поки немає підтверджень, що який-небудь препарат дає змогу запобігти цьому захворюванню або лікувати його.

В Україні станом на 7 серпня лабораторно підтверджено 78 261 випадок COVID-19, з них за добу – 1453.