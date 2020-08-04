Україна гарантовано зможе отримати вакцину від COVID-19 для 20% населення - Ляшко

Україна отримала підтвердження від механізму COVAX, тож в подальшому зможе отримати вакцини від коронавірусу для 20 відсотків населення.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це на брифінгу 4 серпня повідомив заступник міністра охорони здоров’я - головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко.

"Вчора ми отримали підтвердження від механізму CO VAX (механізм глобального доступу до вакцин COVID-19), що уряд України має право звернутися до даного об'єднання глобального вакцинного альянсу з проханням надати вакцину у разі її реєстрації для подальшої профілактики коронавіруcної хороби шляхом проведення щеплень людям з груп ризику або визначеним віковим категоріям", - сказав Ляшко.

Він зазначив, що за даним механізмом кожна країна, яка є членом альянсу, отримає вакцини для покриття щепленням 20 відсотків населення. За його словами, для України це близько 8 млн доз. Це та вакцина, яка гарантовано надійде до України різними об'ємами, і може бути безкоштовною або за спеціальною ціною.

Паралельно з цим, розповів Ляшко, уряд України та МОЗ проводить ряд перемовин з виробниками та урядами інших країн для того, щоб додатково закупити вакцину за бюджетні кошти вже за іншими цінами, щоб покрити усі групи ризику населення щепленнями від коронавірусу.

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"Також ми працюємо з виробниками для того, щоб в подальшому вони реєструвалися на території України. І суб'єкти господарювання, які хотітимуть захистити своїх працівників для того, щоб унеможливити масові спалахи на підприємствах, також могли б купувати і вакцинувати своїх працівників", - сказав він.

Як повідомлялося, станом на 4 серпня в Україні лабораторно підтверджені 74 219 випадків COVID-19, за добу — 1061 новий.