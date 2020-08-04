МОЗ прогнозує збільшення кількості випадків коронавірусу під час епідсезону грипу

У Міністерстві охорони здоров'я прогнозують збільшення кількості випадків коронавірусу з жовтня місяця, саме під час епідсезону на грип і ГРВІ.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це на брифінгу сказав заступник міністра охорони здоров’я - головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко.

"Ми бачимо, що тенденції поширення коронавірусної хвороби у світі не є позитивними, і сьогодні в Європі розпочинається друга хвиля. Розпочинається зростання випадків коронавірусної хвороби у Німеччині, Швейцарії, значно зростає кількість випадків в Іспанії.Тому ми повинні бути готовими до збільшення кількості випадків. І ми прогнозуємо, що в Україні може бути збільшення кількості випадків коронавірусної хвороби саме під час епідсезону на грип і ГРВІ, з жовтня до квітня місяця", - сказав Ляшко.

Він зазначив, що міністром охорони здоров’я підготовлено доручення обласним державним адміністраціям підготувати ліжковий фонд до можливого збільшення випадків грипу і коронавірусної хвороби, та поєднання цих інфекцій.

"Ми повинні підвести кисень до ліжок у відведеному ліжковому фонді. Ми повинні забезпечити противірусними препаратами та засобами індивідуального захисту. Ми повинні бути готовими, поки у нас є час", - сказав Ляшко.

Він закликав усіх дотримуватися протиепідемічних норм та вакцинуватися проти інфекційних хвороб.

Як повідомлялося, станом на 4 серпня в Українізареєстровано 74 219 випадків COVID-19, за добу — 1061 новий.